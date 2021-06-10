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القصبي لوكلاء السيارات: ضرورة تحسين خدمات الوكالات لتحقيق تطلعات المستهلكين

عليكم التطوير وسنحفز المتعاونين ولن نتهاون مع التقصير

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في كافة القطاعات.

وأوضح خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء السيارات في المملكة بمقر الوزارة في الرياض أن على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلي.

واستعرض القصبي في الاجتماع الذي شهد حضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة. وقال: "يجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وستتم مناقشتها معكم ومع المستهلك، والإعلان بكل شفافية، وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات".

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات؛ وأبرزها: عدم توفر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد القصبي على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى لطموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بــ(9200) إلى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصبي لوكلاء السيارات: ضرورة تحسين خدمات الوكالات لتحقيق تطلعات المستهلكين
سبق

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في كافة القطاعات.

وأوضح خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء السيارات في المملكة بمقر الوزارة في الرياض أن على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلي.

واستعرض القصبي في الاجتماع الذي شهد حضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة. وقال: "يجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وستتم مناقشتها معكم ومع المستهلك، والإعلان بكل شفافية، وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات".

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات؛ وأبرزها: عدم توفر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد القصبي على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى لطموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بــ(9200) إلى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
08:22 PM

القصبي لوكلاء السيارات: ضرورة تحسين خدمات الوكالات لتحقيق تطلعات المستهلكين

عليكم التطوير وسنحفز المتعاونين ولن نتهاون مع التقصير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,266

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في كافة القطاعات.

وأوضح خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء السيارات في المملكة بمقر الوزارة في الرياض أن على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع والضمان والصيانة وقطع الغيار، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المستهلك وثقته في السوق المحلي.

واستعرض القصبي في الاجتماع الذي شهد حضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة. وقال: "يجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وستتم مناقشتها معكم ومع المستهلك، والإعلان بكل شفافية، وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات".

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات؛ وأبرزها: عدم توفر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد القصبي على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى لطموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بــ(9200) إلى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.

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