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العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل

لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل -ممثلة في إدارة الصحة العامة- خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وتفصيلًا نفّذت إدارة الصحة العامة 4103 جولات لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و20 جولة للصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت بـ16 جولة مع لجان حكومية، كما تَلَقّت إدارة الصحة العامة 14 بلاغًا عن تسمم كيميائي، و5 بلاغات تسمم غذائي، ونفّذت 8 دورات تدريبية.

وأوضحت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، أنها ستواصل جهودها في متابعة البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

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العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل
سبق

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل -ممثلة في إدارة الصحة العامة- خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وتفصيلًا نفّذت إدارة الصحة العامة 4103 جولات لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و20 جولة للصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت بـ16 جولة مع لجان حكومية، كما تَلَقّت إدارة الصحة العامة 14 بلاغًا عن تسمم كيميائي، و5 بلاغات تسمم غذائي، ونفّذت 8 دورات تدريبية.

وأوضحت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، أنها ستواصل جهودها في متابعة البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
05:13 PM

العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل

لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية

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منصور الشلاقي - حائل
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151

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل -ممثلة في إدارة الصحة العامة- خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وتفصيلًا نفّذت إدارة الصحة العامة 4103 جولات لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و20 جولة للصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت بـ16 جولة مع لجان حكومية، كما تَلَقّت إدارة الصحة العامة 14 بلاغًا عن تسمم كيميائي، و5 بلاغات تسمم غذائي، ونفّذت 8 دورات تدريبية.

وأوضحت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، أنها ستواصل جهودها في متابعة البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,672
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,245
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

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