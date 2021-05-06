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الربيع " البنفسجي" .. يتحول من لون الطبيعة إلى رمز في السعودية

صار معتمدًا لسجادة المراسم الرسمية

تكتسي أغلب صحارى المملكة في فصل الربيع باللون البنفسجي لانتشار نبات الخزامى والعيهلان ، إضافة إلى نبات اليهق، إذ تحول اللون البنفسجي من لون الطبيعة إلى الرسمية، ولذا اختارت السعودية اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وتستعرض "سبق" صورًا للزهور "البنفسجية" التي اكتست بها صحارى شمال المملكة في فصل الربيع، والتي كانت بعدسة المصور أحمد الفنيدل ، في وادي الأقرع بمنطقة الحدود الشمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيع " البنفسجي" .. يتحول من لون الطبيعة إلى رمز في السعودية
سبق

تكتسي أغلب صحارى المملكة في فصل الربيع باللون البنفسجي لانتشار نبات الخزامى والعيهلان ، إضافة إلى نبات اليهق، إذ تحول اللون البنفسجي من لون الطبيعة إلى الرسمية، ولذا اختارت السعودية اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وتستعرض "سبق" صورًا للزهور "البنفسجية" التي اكتست بها صحارى شمال المملكة في فصل الربيع، والتي كانت بعدسة المصور أحمد الفنيدل ، في وادي الأقرع بمنطقة الحدود الشمالية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
01:52 AM

الربيع " البنفسجي" .. يتحول من لون الطبيعة إلى رمز في السعودية

صار معتمدًا لسجادة المراسم الرسمية

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مهنا التميمي - الجوف
0
3,716

تكتسي أغلب صحارى المملكة في فصل الربيع باللون البنفسجي لانتشار نبات الخزامى والعيهلان ، إضافة إلى نبات اليهق، إذ تحول اللون البنفسجي من لون الطبيعة إلى الرسمية، ولذا اختارت السعودية اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وتستعرض "سبق" صورًا للزهور "البنفسجية" التي اكتست بها صحارى شمال المملكة في فصل الربيع، والتي كانت بعدسة المصور أحمد الفنيدل ، في وادي الأقرع بمنطقة الحدود الشمالية.

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