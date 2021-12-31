النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل معمر": "النصر" جاهز لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم

قال إن كاميرات النقل والـVAR لا تليقان بالدوري السعودي

وجَّه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر سهام انتقاداته لكاميرات النقل التلفزيوني وتقنية الـVAR، معتبرًا أنها لا تليق بالدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام الفتح يوم غد السبت لحساب منافسات الجولة الـ15 (الأخيرة) من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد "آل معمر" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فريقه مستعد لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم، قائلاً: "أخطاء الحكام واردة، ولن تنتهي، لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع، ويتضرر منها الجميع أيضًا؟".

وتابع: "كاميرات النقل والـVAR عليهما ألف علامة استفهام، ولا تليقان بالدوري السعودي. ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم".

ويوجَد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة.

النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"آل معمر": "النصر" جاهز لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم
سبق

وجَّه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر سهام انتقاداته لكاميرات النقل التلفزيوني وتقنية الـVAR، معتبرًا أنها لا تليق بالدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام الفتح يوم غد السبت لحساب منافسات الجولة الـ15 (الأخيرة) من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد "آل معمر" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فريقه مستعد لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم، قائلاً: "أخطاء الحكام واردة، ولن تنتهي، لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع، ويتضرر منها الجميع أيضًا؟".

وتابع: "كاميرات النقل والـVAR عليهما ألف علامة استفهام، ولا تليقان بالدوري السعودي. ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم".

ويوجَد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
09:57 PM

"آل معمر": "النصر" جاهز لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم

قال إن كاميرات النقل والـVAR لا تليقان بالدوري السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
4,731

وجَّه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر سهام انتقاداته لكاميرات النقل التلفزيوني وتقنية الـVAR، معتبرًا أنها لا تليق بالدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة فريقه المنتظرة أمام الفتح يوم غد السبت لحساب منافسات الجولة الـ15 (الأخيرة) من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد "آل معمر" في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن فريقه مستعد لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم، قائلاً: "أخطاء الحكام واردة، ولن تنتهي، لكن لماذا لا يستفيد منها الجميع، ويتضرر منها الجميع أيضًا؟".

وتابع: "كاميرات النقل والـVAR عليهما ألف علامة استفهام، ولا تليقان بالدوري السعودي. ليس أمامنا إلا أن نكون مستعدين لهزيمة الخصم وأخطاء الحكم".

ويوجَد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة