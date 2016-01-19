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دبلوماسيون يشيدون بجهود خادم الحرمين وولي عهده في العناية بالقرآن الكريم

أثناء زيارتهم لمعرض المصحف الشريف في مقر "الشؤون الإسلامية" بالرياض

شهد معرض المصحف الشريف الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ زيارة نائبة سفير دولة بروناي نور حفيظة سفيان، والوفد المرافق لها.

وتجولت نائبة السفير في المعرض واطلعت على أجنحته وأركانه، واستمعت إلى شرح مفصل عن أعمال ومنتجات المجمع، والمراحل التفصيلية لطباعة المصحف الشريف، وكذلك طباعته بلغة برايل.

وفي الختام قدمت نائبة السفير شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولحكومتهما الرشيدة المتمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وللوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهودهم المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به. وقالت: "أنا ممتنة جدًا وسعيدة بما شاهدته في المعرض، وأشكر الوزير على الهدية".

كما شهد اليوم نفسه زيارة لنائب رئيس البعثة في سفارة موريشيوس آدم قدرات، يرافقه مترجم السفارة، وتجول في المعرض واستمع لشرح مفصل عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وأعماله.

وقال في ختام الزيارة: "أشكر هذه الجهود المباركة التي تُبذل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن سمو ولي عهده في خدمة القرآن الكريم وتفسيره بجميع اللغات، وطباعة القرآن الكريم بلغة برايل سابقة للمجمع لم أسمع بها من قبل، وما رأيت في المعرض حمسني لزيارة المدينة المنورة، والوقوف على مجمع الملك فهد هناك، كما أنني بعد زيارتي للمعرض متحمس الآن أكثر لتعلم اللغة العربية".

وقبل مغادرة المعرض تسلم كل من نائبة سفير دولة بروناي، ونائب البعثة في سفارة موريشيوس، هدية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبارة عن طبعة خاصة ومميزة من المصحف الشريف.

ويستمر معرض المصحف الشريف إلى يوم الجمعة المقبلة، ويستقبل زواره بشكل يومي من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة والنصف مساءً، ويقدم هدايا لزواره من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دبلوماسيون يشيدون بجهود خادم الحرمين وولي عهده في العناية بالقرآن الكريم
سبق

شهد معرض المصحف الشريف الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ زيارة نائبة سفير دولة بروناي نور حفيظة سفيان، والوفد المرافق لها.

وتجولت نائبة السفير في المعرض واطلعت على أجنحته وأركانه، واستمعت إلى شرح مفصل عن أعمال ومنتجات المجمع، والمراحل التفصيلية لطباعة المصحف الشريف، وكذلك طباعته بلغة برايل.

وفي الختام قدمت نائبة السفير شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولحكومتهما الرشيدة المتمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وللوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهودهم المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به. وقالت: "أنا ممتنة جدًا وسعيدة بما شاهدته في المعرض، وأشكر الوزير على الهدية".

كما شهد اليوم نفسه زيارة لنائب رئيس البعثة في سفارة موريشيوس آدم قدرات، يرافقه مترجم السفارة، وتجول في المعرض واستمع لشرح مفصل عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وأعماله.

وقال في ختام الزيارة: "أشكر هذه الجهود المباركة التي تُبذل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن سمو ولي عهده في خدمة القرآن الكريم وتفسيره بجميع اللغات، وطباعة القرآن الكريم بلغة برايل سابقة للمجمع لم أسمع بها من قبل، وما رأيت في المعرض حمسني لزيارة المدينة المنورة، والوقوف على مجمع الملك فهد هناك، كما أنني بعد زيارتي للمعرض متحمس الآن أكثر لتعلم اللغة العربية".

وقبل مغادرة المعرض تسلم كل من نائبة سفير دولة بروناي، ونائب البعثة في سفارة موريشيوس، هدية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبارة عن طبعة خاصة ومميزة من المصحف الشريف.

ويستمر معرض المصحف الشريف إلى يوم الجمعة المقبلة، ويستقبل زواره بشكل يومي من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة والنصف مساءً، ويقدم هدايا لزواره من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:56 PM

دبلوماسيون يشيدون بجهود خادم الحرمين وولي عهده في العناية بالقرآن الكريم

أثناء زيارتهم لمعرض المصحف الشريف في مقر "الشؤون الإسلامية" بالرياض

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عبدالله العنزي - الرياض
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شهد معرض المصحف الشريف الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ زيارة نائبة سفير دولة بروناي نور حفيظة سفيان، والوفد المرافق لها.

وتجولت نائبة السفير في المعرض واطلعت على أجنحته وأركانه، واستمعت إلى شرح مفصل عن أعمال ومنتجات المجمع، والمراحل التفصيلية لطباعة المصحف الشريف، وكذلك طباعته بلغة برايل.

وفي الختام قدمت نائبة السفير شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولحكومتهما الرشيدة المتمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وللوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهودهم المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به. وقالت: "أنا ممتنة جدًا وسعيدة بما شاهدته في المعرض، وأشكر الوزير على الهدية".

كما شهد اليوم نفسه زيارة لنائب رئيس البعثة في سفارة موريشيوس آدم قدرات، يرافقه مترجم السفارة، وتجول في المعرض واستمع لشرح مفصل عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وأعماله.

وقال في ختام الزيارة: "أشكر هذه الجهود المباركة التي تُبذل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن سمو ولي عهده في خدمة القرآن الكريم وتفسيره بجميع اللغات، وطباعة القرآن الكريم بلغة برايل سابقة للمجمع لم أسمع بها من قبل، وما رأيت في المعرض حمسني لزيارة المدينة المنورة، والوقوف على مجمع الملك فهد هناك، كما أنني بعد زيارتي للمعرض متحمس الآن أكثر لتعلم اللغة العربية".

وقبل مغادرة المعرض تسلم كل من نائبة سفير دولة بروناي، ونائب البعثة في سفارة موريشيوس، هدية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبارة عن طبعة خاصة ومميزة من المصحف الشريف.

ويستمر معرض المصحف الشريف إلى يوم الجمعة المقبلة، ويستقبل زواره بشكل يومي من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة والنصف مساءً، ويقدم هدايا لزواره من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

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