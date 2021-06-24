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خلال 24 ساعة.. "التحالف" يدمر مواقع حوثية بينها معمل لتفخيخ الطائرات بداخله خبراء أجانب

في صنعاء وصعدة.. وسحق معسكراً لدائرة اتصالات ومخزن أسلحة ومبنى مُحصناً

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من استهداف وتدمير عدد من المواقع الحوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب في العاصمة صنعاء.

أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وشرح من خلاله المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، عدداً من العمليات الناجحة لطيران التحالف، وبين المقطع الهدف الأول وهو أحد المواقع المستخدمة سابقاً، حيث تم رصد المليشيات الحوثية في محاولة استخدام هذا الموقع، وهو معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار، وأظهر من خلاله قوة الاستهداف والتدمير نتيجة لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاعات المستمرة والطويلة.

وأكد "المالكي" أن التحالف رصد واستهدف ستة مواقع من بينها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب يتبعون لمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في معسكر الصباحية بالعاصمة صنعاء"، وكذلك أحد المواقع بنفس الموقع حيث تم استهدافه وتدميره كاملاً".

كما أظهر المقطع استهداف معسكر دائرة الاتصالات لوجود منظومة اتصالات عسكرية تتبع للميليشات الحوثية في محافظة صنعاء، كذلك تم استهداف مصنع أسلحة يتبع للحوثيين في محافظة حجة، وتم تدميره بالكامل، فيما استهدف وهاجم التحالف "مخزن أسلحة ومبنى محصناً" في محافظة صعدة، وتم تدميره بنجاح.

وتوعد "المالكي" بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية، وتحييد وتدمير القدرات لتلك المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفاً محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشدداً في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، وأن لدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها.

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خلال 24 ساعة.. "التحالف" يدمر مواقع حوثية بينها معمل لتفخيخ الطائرات بداخله خبراء أجانب
سبق

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من استهداف وتدمير عدد من المواقع الحوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب في العاصمة صنعاء.

أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وشرح من خلاله المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، عدداً من العمليات الناجحة لطيران التحالف، وبين المقطع الهدف الأول وهو أحد المواقع المستخدمة سابقاً، حيث تم رصد المليشيات الحوثية في محاولة استخدام هذا الموقع، وهو معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار، وأظهر من خلاله قوة الاستهداف والتدمير نتيجة لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاعات المستمرة والطويلة.

وأكد "المالكي" أن التحالف رصد واستهدف ستة مواقع من بينها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب يتبعون لمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في معسكر الصباحية بالعاصمة صنعاء"، وكذلك أحد المواقع بنفس الموقع حيث تم استهدافه وتدميره كاملاً".

كما أظهر المقطع استهداف معسكر دائرة الاتصالات لوجود منظومة اتصالات عسكرية تتبع للميليشات الحوثية في محافظة صنعاء، كذلك تم استهداف مصنع أسلحة يتبع للحوثيين في محافظة حجة، وتم تدميره بالكامل، فيما استهدف وهاجم التحالف "مخزن أسلحة ومبنى محصناً" في محافظة صعدة، وتم تدميره بنجاح.

وتوعد "المالكي" بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية، وتحييد وتدمير القدرات لتلك المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفاً محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشدداً في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، وأن لدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:36 PM

خلال 24 ساعة.. "التحالف" يدمر مواقع حوثية بينها معمل لتفخيخ الطائرات بداخله خبراء أجانب

في صنعاء وصعدة.. وسحق معسكراً لدائرة اتصالات ومخزن أسلحة ومبنى مُحصناً

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خلف الدوسري - الرياض
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تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من استهداف وتدمير عدد من المواقع الحوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب في العاصمة صنعاء.

أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وشرح من خلاله المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، عدداً من العمليات الناجحة لطيران التحالف، وبين المقطع الهدف الأول وهو أحد المواقع المستخدمة سابقاً، حيث تم رصد المليشيات الحوثية في محاولة استخدام هذا الموقع، وهو معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار، وأظهر من خلاله قوة الاستهداف والتدمير نتيجة لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاعات المستمرة والطويلة.

وأكد "المالكي" أن التحالف رصد واستهدف ستة مواقع من بينها معمل لتفخيخ الطائرات بدون طيار وبداخله خبراء أجانب يتبعون لمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في معسكر الصباحية بالعاصمة صنعاء"، وكذلك أحد المواقع بنفس الموقع حيث تم استهدافه وتدميره كاملاً".

كما أظهر المقطع استهداف معسكر دائرة الاتصالات لوجود منظومة اتصالات عسكرية تتبع للميليشات الحوثية في محافظة صنعاء، كذلك تم استهداف مصنع أسلحة يتبع للحوثيين في محافظة حجة، وتم تدميره بالكامل، فيما استهدف وهاجم التحالف "مخزن أسلحة ومبنى محصناً" في محافظة صعدة، وتم تدميره بنجاح.

وتوعد "المالكي" بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية، وتحييد وتدمير القدرات لتلك المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفاً محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشدداً في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، وأن لدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها.

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