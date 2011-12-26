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منظمة الصحة العالمية تحذر.. كورونا المتحور يهاجم صغار السن

حذرت منظمة الصحة العالمية من فايروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه يهاجم الفئات العمرية الأصغر على عكس السلالات السابقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ثماني دول أوروبية، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع.

وشدد كلوج هانز عبر حسابه الرسمي في تويتر على الحاجة لتعزيز تدابير الحماية، خاصة من قبل الفئات الأصغر سنًّا؛ حيث إن الفيروس المتحور ينتشر بين هذه الفئة العمرية بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه تم حتى نهاية الأسبوع الجاري رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في 8 دول بأوروبا، داعيًا إلى اليقظة والحذر.

فيروس كورونا الجديد

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منظمة الصحة العالمية تحذر.. كورونا المتحور يهاجم صغار السن
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية من فايروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه يهاجم الفئات العمرية الأصغر على عكس السلالات السابقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ثماني دول أوروبية، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع.

وشدد كلوج هانز عبر حسابه الرسمي في تويتر على الحاجة لتعزيز تدابير الحماية، خاصة من قبل الفئات الأصغر سنًّا؛ حيث إن الفيروس المتحور ينتشر بين هذه الفئة العمرية بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه تم حتى نهاية الأسبوع الجاري رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في 8 دول بأوروبا، داعيًا إلى اليقظة والحذر.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:27 AM

منظمة الصحة العالمية تحذر.. كورونا المتحور يهاجم صغار السن

A A A
خالد علي - الرياض
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1,151

حذرت منظمة الصحة العالمية من فايروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه يهاجم الفئات العمرية الأصغر على عكس السلالات السابقة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: إنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ثماني دول أوروبية، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع.

وشدد كلوج هانز عبر حسابه الرسمي في تويتر على الحاجة لتعزيز تدابير الحماية، خاصة من قبل الفئات الأصغر سنًّا؛ حيث إن الفيروس المتحور ينتشر بين هذه الفئة العمرية بشكل أكبر.

وأشار إلى أنه تم حتى نهاية الأسبوع الجاري رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) في 8 دول بأوروبا، داعيًا إلى اليقظة والحذر.

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