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"الشؤون العلمية النسائية بالحرمين" تستأنف المرحلة الثانية لبرنامج صناعة التربوي

دورات تدريبية بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية

أعلنت وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وإدارة الأكاديمية والتدريب النسائية، استكمال المرحلة الثانية من برنامج صناعة التربوي، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير؛ أن البرنامج استأنف المرحلة الثانية بدورة تدريبية عبر المنصة الافتراضية "زووم" واستهدف أعضاء هيئة التدريس بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي، وكلية الحرم المكي الشريف القسم النسائي.

وأضافت الجفير؛ أن الدورة تضمنت عديداً من المحاور أبرزها دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة، ودور التربية الإسلامية في التنمية والبناء الحضاري، وبيان جوانب التربية البناءة والعمل على تطوير المهارات، ودمج مقومات التربية مع وسائل التطبيق.

ورفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ لدعمها مثل هذه البرامج النوعية والقيمة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ في تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع رؤية المملكة السامية ٢٠٣٠م.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام مكة المكرمة معهد الحرم المكي الشريف النسائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون العلمية النسائية بالحرمين" تستأنف المرحلة الثانية لبرنامج صناعة التربوي
سبق

أعلنت وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وإدارة الأكاديمية والتدريب النسائية، استكمال المرحلة الثانية من برنامج صناعة التربوي، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير؛ أن البرنامج استأنف المرحلة الثانية بدورة تدريبية عبر المنصة الافتراضية "زووم" واستهدف أعضاء هيئة التدريس بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي، وكلية الحرم المكي الشريف القسم النسائي.

وأضافت الجفير؛ أن الدورة تضمنت عديداً من المحاور أبرزها دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة، ودور التربية الإسلامية في التنمية والبناء الحضاري، وبيان جوانب التربية البناءة والعمل على تطوير المهارات، ودمج مقومات التربية مع وسائل التطبيق.

ورفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ لدعمها مثل هذه البرامج النوعية والقيمة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ في تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع رؤية المملكة السامية ٢٠٣٠م.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:09 AM

"الشؤون العلمية النسائية بالحرمين" تستأنف المرحلة الثانية لبرنامج صناعة التربوي

دورات تدريبية بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وإدارة الأكاديمية والتدريب النسائية، استكمال المرحلة الثانية من برنامج صناعة التربوي، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير؛ أن البرنامج استأنف المرحلة الثانية بدورة تدريبية عبر المنصة الافتراضية "زووم" واستهدف أعضاء هيئة التدريس بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي، وكلية الحرم المكي الشريف القسم النسائي.

وأضافت الجفير؛ أن الدورة تضمنت عديداً من المحاور أبرزها دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة، ودور التربية الإسلامية في التنمية والبناء الحضاري، وبيان جوانب التربية البناءة والعمل على تطوير المهارات، ودمج مقومات التربية مع وسائل التطبيق.

ورفعت شكرها لوكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ لدعمها مثل هذه البرامج النوعية والقيمة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ في تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع رؤية المملكة السامية ٢٠٣٠م.

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