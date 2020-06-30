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بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. الفيحاء يوقع مع مهاجم التعاون

أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله أبانمي، إتمام إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم الكابتن مالك العبد المنعم "1998م"، قادمًا من نادي التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب قد بدأ مشواره مع نادي الزلفي، ومثل أندية الهلال والخلود قبل أن ينتقل إلى نادي التعاون مطلع عام 2020م.

ومثل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وحضور مدير الفريق الأول محمد الهندي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة.

من جانبه أكد اللاعب مالك العبد المنعم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. الفيحاء يوقع مع مهاجم التعاون
سبق

أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله أبانمي، إتمام إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم الكابتن مالك العبد المنعم "1998م"، قادمًا من نادي التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب قد بدأ مشواره مع نادي الزلفي، ومثل أندية الهلال والخلود قبل أن ينتقل إلى نادي التعاون مطلع عام 2020م.

ومثل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وحضور مدير الفريق الأول محمد الهندي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة.

من جانبه أكد اللاعب مالك العبد المنعم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
06:01 PM

بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.. الفيحاء يوقع مع مهاجم التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله أبانمي، إتمام إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم الكابتن مالك العبد المنعم "1998م"، قادمًا من نادي التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعب قد بدأ مشواره مع نادي الزلفي، ومثل أندية الهلال والخلود قبل أن ينتقل إلى نادي التعاون مطلع عام 2020م.

ومثل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي، وحضور مدير الفريق الأول محمد الهندي، وذلك في مقر النادي بمحافظة المجمعة.

من جانبه أكد اللاعب مالك العبد المنعم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين.

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