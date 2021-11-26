ثلاث مباريات في دوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرّف عليها

تقام مساء اليوم ثلاث مباريات من الجولة الثانية لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات للمنطقة الوسطى الذي انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض يواجه السهام الزرقاء نظيره فريق الهمة، فيما يلاقي اتحاد الرياض فريق سما وتختتم مباريات الجولة الثانية للمنطقة الوسطى بمواجهة فريق اليمامة مع التحدي والتي ستقام على ملعب إعداد القادة بمدينة الرياض.

يشار أن دوري المناطق لكرة القدم للسيدات يقام على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق من كل منطقة (باستثناء جدة 6 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.