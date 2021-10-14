النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة تجاه جازان

أكدت وقوفها مع السعودية لتأمين أمنها واستقرارها

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة تجاه جازان
سبق

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
11:36 PM

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرة مسيرة تجاه جازان

أكدت وقوفها مع السعودية لتأمين أمنها واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
1
330

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه جازان، مؤكدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت وزارة خارجية البحرين بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الأعمال العدائية الآثمة، التي تستهدف الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة