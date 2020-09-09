سعر النفط يرتفع مجددًا.. "برنت" يصل إلى 40.12 دولارًا أمريكيًّا

ارتفع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.12%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بنسبة 1.0% ليصل إلى 40.12 دولارًا أمريكيًّا.

كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما يعادل نسبة 1.12% ليستقر عند 37.14 دولارًا أمريكيًّا.