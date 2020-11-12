وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً.

أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا.

الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12 أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا. وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:31 PM

الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة ملكاً وحكومة وشعباً





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أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة لاهاي في هولندا.

وأعرب أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذا العمل الإجرامي والإرهابي، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً.