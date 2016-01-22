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اختفاء طائرة تحمل نجمًا بالدوري الإنجليزي

خفر السواحل البريطاني يواصل البحث عنها

قالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الخميس، تحمل على متنها إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية أن الطائرة كانت تقل مهاجم فريق نانت السابق، الذي وقع للنادي الويلزي هذا الأسبوع، في اتفاق بلغت قيمته نحو 17 مليون يورو.

وكشف خفر السواحل البريطاني في بيان، أنه يقدم يد العون لخفر السواحل في جزيرة جيرنسي للبحث عن طائرة خفيفة فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال، مضيفًا أنه "لم يتم العثور على الطائرة بعد".

وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتصال مع الطائرة، التي يعتقد أنها من نوع "بايبر 46"، فقد في حدود الثامنة والنصف من مساء الاثنين، مضيفة: "فرق الإنقاذ سارعت إلى النزول إلى البحر من أجل البحث عليها، لكن دون جدوى".

وعبر كارديف سيتي، صباح الثلاثاء، عن "مخاوف حقيقية" بشأن وضعية مهاجمه الأرجنتيني الجديد، مشيرًا إلى أنه يبحث عن "توضيحات" بخصوص ما حدث.

وكان اللاعب الذي انضم حديثًا للنادي متحمسًا لخوض مغامرته الجديد، إذ قال بعد التوقيع: "متحمس لخوض التجربة الجديدة مع فريق كارديف سيتي، جئت إلى هنا من أجل العمل ومساعدة زملائي على تحقيق نتائج إيجابية".

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اختفاء طائرة تحمل نجمًا بالدوري الإنجليزي
سبق

قالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الخميس، تحمل على متنها إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية أن الطائرة كانت تقل مهاجم فريق نانت السابق، الذي وقع للنادي الويلزي هذا الأسبوع، في اتفاق بلغت قيمته نحو 17 مليون يورو.

وكشف خفر السواحل البريطاني في بيان، أنه يقدم يد العون لخفر السواحل في جزيرة جيرنسي للبحث عن طائرة خفيفة فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال، مضيفًا أنه "لم يتم العثور على الطائرة بعد".

وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتصال مع الطائرة، التي يعتقد أنها من نوع "بايبر 46"، فقد في حدود الثامنة والنصف من مساء الاثنين، مضيفة: "فرق الإنقاذ سارعت إلى النزول إلى البحر من أجل البحث عليها، لكن دون جدوى".

وعبر كارديف سيتي، صباح الثلاثاء، عن "مخاوف حقيقية" بشأن وضعية مهاجمه الأرجنتيني الجديد، مشيرًا إلى أنه يبحث عن "توضيحات" بخصوص ما حدث.

وكان اللاعب الذي انضم حديثًا للنادي متحمسًا لخوض مغامرته الجديد، إذ قال بعد التوقيع: "متحمس لخوض التجربة الجديدة مع فريق كارديف سيتي، جئت إلى هنا من أجل العمل ومساعدة زملائي على تحقيق نتائج إيجابية".

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:25 PM

اختفاء طائرة تحمل نجمًا بالدوري الإنجليزي

خفر السواحل البريطاني يواصل البحث عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الخميس، تحمل على متنها إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية أن الطائرة كانت تقل مهاجم فريق نانت السابق، الذي وقع للنادي الويلزي هذا الأسبوع، في اتفاق بلغت قيمته نحو 17 مليون يورو.

وكشف خفر السواحل البريطاني في بيان، أنه يقدم يد العون لخفر السواحل في جزيرة جيرنسي للبحث عن طائرة خفيفة فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال، مضيفًا أنه "لم يتم العثور على الطائرة بعد".

وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتصال مع الطائرة، التي يعتقد أنها من نوع "بايبر 46"، فقد في حدود الثامنة والنصف من مساء الاثنين، مضيفة: "فرق الإنقاذ سارعت إلى النزول إلى البحر من أجل البحث عليها، لكن دون جدوى".

وعبر كارديف سيتي، صباح الثلاثاء، عن "مخاوف حقيقية" بشأن وضعية مهاجمه الأرجنتيني الجديد، مشيرًا إلى أنه يبحث عن "توضيحات" بخصوص ما حدث.

وكان اللاعب الذي انضم حديثًا للنادي متحمسًا لخوض مغامرته الجديد، إذ قال بعد التوقيع: "متحمس لخوض التجربة الجديدة مع فريق كارديف سيتي، جئت إلى هنا من أجل العمل ومساعدة زملائي على تحقيق نتائج إيجابية".

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