مستخدمو "موعد" ينتقلون إلى تطبيق "صحتي" الموحد للصحة.. قريبًا

يقدم خدمة حجز المواعيد لمراجعي مستشفيات ومراكز الوزارة

يتوقع مستخدمو تطبيق "موعد" الخاص بحجز المواعيد لمراجعي مستشفيات ومراكز وزارة الصحة أن ينتقلوا قريبًا إلى تطبيق "صحتي" بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة.

وتفصيلاً، نشر تطبيق "موعد" رسالة على صفحة الدخول في التطبيق لمستخدميه، قال فيها: "مستخدمو تطبيق موعد الأعزاء، يمكنكم الآن الاستفادة من خدماتنا في تطبيق صحتي، وذلك تمهيدًا لانتقالها كليًّا لتطبيق صحتي بصفته التطبيق الموحد لوزارة الصحة".