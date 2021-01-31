إصابات "كورونا" بالدول الإفريقية تتجاوز 3.5 مليون حالة

أوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغت 3.551.956 حالة.

وأشار المركز في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول إفريقيا بلغ 90454 وفاة.