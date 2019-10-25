النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه

"عسيري" ردًّا على خطابهم: النظر في الموضوع حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح

فوجئ طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" للمستويَيْن الأول والثالث بجامعة الطائف بتحديد موعد الاختبارات النصفية لثلاثة أيام متتالية نهاية هذا الأسبوع، تبدأ من تاريخ ۲۲-٢٤ / ۳/ 1443هـ، لجميع المواد المسجلة حسب الخطة الدراسية.

وأشار الطلاب والطالبات المتضررون في خطاب ورد لرئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وحصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن القرار صعب وشاق عليهم؛ لأن هناك تعاقبًا في الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بدلاً من نظامها السابق؛ إذ كانت تُؤدَّى على فترة ثلاثة أسابيع، مؤكدين أن ذلك القرار المفاجئ يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم؛ ما سيؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي، وانخفاض درجاتهم ومعدله التراكمي.

ويتمنى الطلاب والطالبات من جامعة الطائف تعاونها معهم، وتقديرها لظروفهم، وإعادة النظام السابق لما كان عليه؛ إذ يكون هناك وقت كافٍ بين كل اختبار وآخر.

وكان رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، قد أبلغ الطلاب والطالبات بردِّه على خطابهم بقوله: "وصلتني رسالتكم البريدية، وتم تحويلها لمركز تواصل والجهات ذات العلاقة في الجامعة للنظر فيها حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه
سبق

فوجئ طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" للمستويَيْن الأول والثالث بجامعة الطائف بتحديد موعد الاختبارات النصفية لثلاثة أيام متتالية نهاية هذا الأسبوع، تبدأ من تاريخ ۲۲-٢٤ / ۳/ 1443هـ، لجميع المواد المسجلة حسب الخطة الدراسية.

وأشار الطلاب والطالبات المتضررون في خطاب ورد لرئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وحصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن القرار صعب وشاق عليهم؛ لأن هناك تعاقبًا في الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بدلاً من نظامها السابق؛ إذ كانت تُؤدَّى على فترة ثلاثة أسابيع، مؤكدين أن ذلك القرار المفاجئ يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم؛ ما سيؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي، وانخفاض درجاتهم ومعدله التراكمي.

ويتمنى الطلاب والطالبات من جامعة الطائف تعاونها معهم، وتقديرها لظروفهم، وإعادة النظام السابق لما كان عليه؛ إذ يكون هناك وقت كافٍ بين كل اختبار وآخر.

وكان رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، قد أبلغ الطلاب والطالبات بردِّه على خطابهم بقوله: "وصلتني رسالتكم البريدية، وتم تحويلها لمركز تواصل والجهات ذات العلاقة في الجامعة للنظر فيها حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح".

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
01:21 AM

قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه

"عسيري" ردًّا على خطابهم: النظر في الموضوع حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
2,296

فوجئ طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" للمستويَيْن الأول والثالث بجامعة الطائف بتحديد موعد الاختبارات النصفية لثلاثة أيام متتالية نهاية هذا الأسبوع، تبدأ من تاريخ ۲۲-٢٤ / ۳/ 1443هـ، لجميع المواد المسجلة حسب الخطة الدراسية.

وأشار الطلاب والطالبات المتضررون في خطاب ورد لرئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وحصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن القرار صعب وشاق عليهم؛ لأن هناك تعاقبًا في الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بدلاً من نظامها السابق؛ إذ كانت تُؤدَّى على فترة ثلاثة أسابيع، مؤكدين أن ذلك القرار المفاجئ يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم؛ ما سيؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي، وانخفاض درجاتهم ومعدله التراكمي.

ويتمنى الطلاب والطالبات من جامعة الطائف تعاونها معهم، وتقديرها لظروفهم، وإعادة النظام السابق لما كان عليه؛ إذ يكون هناك وقت كافٍ بين كل اختبار وآخر.

وكان رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، قد أبلغ الطلاب والطالبات بردِّه على خطابهم بقوله: "وصلتني رسالتكم البريدية، وتم تحويلها لمركز تواصل والجهات ذات العلاقة في الجامعة للنظر فيها حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,525
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,098

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة