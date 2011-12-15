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بالفيديو.. شرطة أبوظبي: تحذير بشأن الدراجات النارية في البر

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية.

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بالفيديو.. شرطة أبوظبي: تحذير بشأن الدراجات النارية في البر
سبق

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:31 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:40 PM

بالفيديو.. شرطة أبوظبي: تحذير بشأن الدراجات النارية في البر

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أيمن حسن - الرياض
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دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية.

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142 مليون ..

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