بالفيديو.. شرطة أبوظبي: تحذير بشأن الدراجات النارية في البر
دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.
كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".
بالفيديو.. شرطة أبوظبي: تحذير بشأن الدراجات النارية في البر
أيمن حسنسبق2021-12-15
دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.
كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".
دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: ناشدت الشرطة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصًا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.
كما بثت شرطة أبوظبي شريط فيديو تحذيرياً على صفحتها على موقع "تويتر".