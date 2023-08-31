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"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي

"عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي

عقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي بالدول الأعضاء "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات الإعلامية الخليجية الأعضاء بالجهاز، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والجهاز.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع خلال العام الجاري 2021 من برامج تدريبية، إضافة إلى الخطة التدريبية للعام المقبل 2022، باستعراض ما قدم من مقترحات.

وأكدت مديرة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام البحرينية، جنان عباس، ممثلة لمملكة البحرين، دولة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، خلال الاجتماع؛ على الدور الريادي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجال التدريب الإعلامي، والمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية بدول مجلس التعاون، في إطار استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

وأقرّ الاجتماع الخطة التدريبية للعام 2022، والمشتملة على التنوع الاحتياج التدريبي الفعلي لمتطلبات الإعلام، ومواجهة المستقبل وتأهيل شباب وشابات الخليج العاملين في المجال الإعلامي بمساراته كافة.

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"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي
سبق

عقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي بالدول الأعضاء "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات الإعلامية الخليجية الأعضاء بالجهاز، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والجهاز.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع خلال العام الجاري 2021 من برامج تدريبية، إضافة إلى الخطة التدريبية للعام المقبل 2022، باستعراض ما قدم من مقترحات.

وأكدت مديرة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام البحرينية، جنان عباس، ممثلة لمملكة البحرين، دولة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، خلال الاجتماع؛ على الدور الريادي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجال التدريب الإعلامي، والمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية بدول مجلس التعاون، في إطار استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

وأقرّ الاجتماع الخطة التدريبية للعام 2022، والمشتملة على التنوع الاحتياج التدريبي الفعلي لمتطلبات الإعلام، ومواجهة المستقبل وتأهيل شباب وشابات الخليج العاملين في المجال الإعلامي بمساراته كافة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
05:24 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:02 PM

"جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي

"عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي بالدول الأعضاء "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات الإعلامية الخليجية الأعضاء بالجهاز، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والجهاز.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع خلال العام الجاري 2021 من برامج تدريبية، إضافة إلى الخطة التدريبية للعام المقبل 2022، باستعراض ما قدم من مقترحات.

وأكدت مديرة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام البحرينية، جنان عباس، ممثلة لمملكة البحرين، دولة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، خلال الاجتماع؛ على الدور الريادي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجال التدريب الإعلامي، والمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية بدول مجلس التعاون، في إطار استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

وأقرّ الاجتماع الخطة التدريبية للعام 2022، والمشتملة على التنوع الاحتياج التدريبي الفعلي لمتطلبات الإعلام، ومواجهة المستقبل وتأهيل شباب وشابات الخليج العاملين في المجال الإعلامي بمساراته كافة.

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