أبرز 20 صورة في عام 2020: "كورونا".. و"لا أستطيع التنفس".. ولحظات اليأس والرجاء

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية عام 2021، وإعلان نهاية 2020، العام الذي مر ببطء على البشرية بعد أن ضربت جائحة كورونا كل الأرجاء بلا هوادة.. ولكن لم تكن الجائحة وحدها ما أقضت مضاجع البشر؛ فالعام كان مليئًا بغيرها من الأحداث الجسام. ونترككم مع الصور.

1- بدأ عام 2020 بموجة من الحرائق الكارثية للغابات في أستراليا، أتت على نحو 27 مليون فدان، وأثرت على نصف مليار حيوان.

2- ثار بركان صغير جنوب العاصمة الفلبينية؛ ما دفع الآلاف من الناس إلى الفرار، وأغلق المسؤولون مطار مانيلا الدولي.

3- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة فخر إثر نجاته من العزل بعد أن برأه الكونجرس من تهمة إساءة استخدام السلطة.

4- رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تمزق خطاب "ترامب" عن حالة الاتحاد إربًا.

5- عاملو القطاع الصحي في إيطاليا في لحظات يأس بعد أن ضربت جائحة كورونا البلاد والعالم بلا رحمة.

6- عمليات الدفن من جراء وفيات كورونا في ازدياد في نيويورك.. وتكرر المشهد كثيرًا لاحقًا.

7- أضرم أولكسندر بورلاكوف النار في نفسه خلال مسيرات احتجاجية أمام المكتب الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

8- صحن الكعبة المشرفة وقد خلا من المعتمرين بعد قرار السعودية وقف العمرة وإغلاق المسجد الحرام من جراء جائحة كورونا.

9- البابا فرانسيس يلقي عظته المعتادة بينما تخلو ساحة القديس بطرس في الفاتيكان من الزوار والمصلين.

10- "لا أستطيع التنفس".. المشهد الذي فجّر الغضب طويلاً في الولايات المتحدة بعد مقتل "فلويد" على يد أحد رجال الشرطة.

11- مشهد للحفرة الكبيرة التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت الضخم بعد اشتعال 2750 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم.

12- حرائق غابات كاليفورنيا الهائلة حوّلت سماء الولاية إلى اللون البرتقالي.

13- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون محاط بمجموعة من رجاله، يحملون مسدسات أهداها لهم.

14- إحدى الفرق الموسيقية تؤدي عرضًا وهي محاطة بفقاعات بلاستيكية خشية التعرض لفيروس كورونا.

15- المناظرة الرئاسية الأولى بين "ترامب" و"بايدن" التي شهدت تلاسنًا وتبادل السباب.

16- إنقاذ طفلة تركية (4 سنوات) من تحت الأنقاض بعد نحو 91 ساعة من وقوع زلزال مدمر في بحر إيجه.

17- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يحييان بعضهما بعد فوزهما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

18- الحمم البركانية تواصل التصاعد من فوهة بركان كيلويا في هاواي.

19- آثار الانفجار الهائل الذي ضرب مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي صبيحة أعياد الميلاد.

20- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.