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شاهد.. الكشف عن معمل لتصنيع خلطات "المعسل والجراك" في مسكن شعبي بالطائف

تديره عمالة "يمنية".. وتم تسليم الموقع للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية

حوَّل وافدون مسكنًا شعبيًّا بالطائف إلى معمل لتصنيع "المعسل والجراك" بخلطات متنوعة، وتعبئتها لبيعها، وذلك في ظل الإغلاق الحالي لتلك المحال، وعدم مزاولة نشاطها تقيُّدًا بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، بمساندة أمنية، توافرت لديها معلومات عن نشاط مخالف لمجموعة من الوافدين "يمنيين"؛ حوَّلوا مسكنًا شعبيًّا، يقع خلف المحل الذي يعملون فيه بالنشاط نفسه، إلى معمل لتصنيع المعسل والجراك؛ فتمت مداهمة ذلك المسكن، وضبط ثلاثة من العمالة، كانوا يباشرون عملية التصنيع للمعسل والجراك بكميات كبيرة. فيما كُشف عن استخدامهم مكائن عجائن الدقيق لتكوين خلطات الجراك، وتعبئته في أكياس؛ ليكون جاهزًا للبيع، وهو محتوٍ على مواد مجهولة المصدر.

وقد جرى تفتيش الموقع، وضبط عبوات مجهزة ومعدَّة من قِبلهم لخلطات المعسل الممنوعة، وبنكهات مختلفة، وكمية كبيرة من نكهات المعسل الإلكتروني، وأكراز متنوعة من الدخان القديم والممنوع بيعه.

والمستودع المخالف يقع خلف محل لبيع المعسلات، غير مرخص، ويفتقر للكثير من الاشتراطات، من أبرزها التهوية المفقودة بداخله باعتبار أنه أصلا غير مسموح بما يقومون به من نشاط غير نظامي.

وبناء عليه جرى على الفور مصادرة محتويات المصنع كاملة عن طريق عمالة الأمانة بعد محضر مشترك، تم بين البلدية الفرعية والشرطة، التي تسلمت الموقع بعمالته لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

الطائف معمل المعسل والجراك المعسل الجراك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الكشف عن معمل لتصنيع خلطات "المعسل والجراك" في مسكن شعبي بالطائف
سبق

حوَّل وافدون مسكنًا شعبيًّا بالطائف إلى معمل لتصنيع "المعسل والجراك" بخلطات متنوعة، وتعبئتها لبيعها، وذلك في ظل الإغلاق الحالي لتلك المحال، وعدم مزاولة نشاطها تقيُّدًا بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، بمساندة أمنية، توافرت لديها معلومات عن نشاط مخالف لمجموعة من الوافدين "يمنيين"؛ حوَّلوا مسكنًا شعبيًّا، يقع خلف المحل الذي يعملون فيه بالنشاط نفسه، إلى معمل لتصنيع المعسل والجراك؛ فتمت مداهمة ذلك المسكن، وضبط ثلاثة من العمالة، كانوا يباشرون عملية التصنيع للمعسل والجراك بكميات كبيرة. فيما كُشف عن استخدامهم مكائن عجائن الدقيق لتكوين خلطات الجراك، وتعبئته في أكياس؛ ليكون جاهزًا للبيع، وهو محتوٍ على مواد مجهولة المصدر.

وقد جرى تفتيش الموقع، وضبط عبوات مجهزة ومعدَّة من قِبلهم لخلطات المعسل الممنوعة، وبنكهات مختلفة، وكمية كبيرة من نكهات المعسل الإلكتروني، وأكراز متنوعة من الدخان القديم والممنوع بيعه.

والمستودع المخالف يقع خلف محل لبيع المعسلات، غير مرخص، ويفتقر للكثير من الاشتراطات، من أبرزها التهوية المفقودة بداخله باعتبار أنه أصلا غير مسموح بما يقومون به من نشاط غير نظامي.

وبناء عليه جرى على الفور مصادرة محتويات المصنع كاملة عن طريق عمالة الأمانة بعد محضر مشترك، تم بين البلدية الفرعية والشرطة، التي تسلمت الموقع بعمالته لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:15 PM

شاهد.. الكشف عن معمل لتصنيع خلطات "المعسل والجراك" في مسكن شعبي بالطائف

تديره عمالة "يمنية".. وتم تسليم الموقع للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية

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فهد العتيبي - الطائف
8
7,031

حوَّل وافدون مسكنًا شعبيًّا بالطائف إلى معمل لتصنيع "المعسل والجراك" بخلطات متنوعة، وتعبئتها لبيعها، وذلك في ظل الإغلاق الحالي لتلك المحال، وعدم مزاولة نشاطها تقيُّدًا بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، بمساندة أمنية، توافرت لديها معلومات عن نشاط مخالف لمجموعة من الوافدين "يمنيين"؛ حوَّلوا مسكنًا شعبيًّا، يقع خلف المحل الذي يعملون فيه بالنشاط نفسه، إلى معمل لتصنيع المعسل والجراك؛ فتمت مداهمة ذلك المسكن، وضبط ثلاثة من العمالة، كانوا يباشرون عملية التصنيع للمعسل والجراك بكميات كبيرة. فيما كُشف عن استخدامهم مكائن عجائن الدقيق لتكوين خلطات الجراك، وتعبئته في أكياس؛ ليكون جاهزًا للبيع، وهو محتوٍ على مواد مجهولة المصدر.

وقد جرى تفتيش الموقع، وضبط عبوات مجهزة ومعدَّة من قِبلهم لخلطات المعسل الممنوعة، وبنكهات مختلفة، وكمية كبيرة من نكهات المعسل الإلكتروني، وأكراز متنوعة من الدخان القديم والممنوع بيعه.

والمستودع المخالف يقع خلف محل لبيع المعسلات، غير مرخص، ويفتقر للكثير من الاشتراطات، من أبرزها التهوية المفقودة بداخله باعتبار أنه أصلا غير مسموح بما يقومون به من نشاط غير نظامي.

وبناء عليه جرى على الفور مصادرة محتويات المصنع كاملة عن طريق عمالة الأمانة بعد محضر مشترك، تم بين البلدية الفرعية والشرطة، التي تسلمت الموقع بعمالته لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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