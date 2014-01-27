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بالصور.. انطلاقة بطولة "كحيلة" لجمال الخيل العربية في "واجهة الرياض"

تقام للمرة الأولى بالسعودية بمشاركة 371 رأساً من الخيل

تصوير: أحمد الحميد: انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" 2021 بواجهة الرياض في العاصمة الرياض، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقام البطولة للمرة الأولى بالمملكة بعدد ثماني بطولات رئيسية وبمشاركة 371 رأساً من الخيل، يتوج فيها 24 بطلاً وبطلة، إلى جانب البطولات المخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ بعدد 12 بطولة إضافية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. انطلاقة بطولة "كحيلة" لجمال الخيل العربية في "واجهة الرياض"
سبق

تصوير: أحمد الحميد: انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" 2021 بواجهة الرياض في العاصمة الرياض، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقام البطولة للمرة الأولى بالمملكة بعدد ثماني بطولات رئيسية وبمشاركة 371 رأساً من الخيل، يتوج فيها 24 بطلاً وبطلة، إلى جانب البطولات المخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ بعدد 12 بطولة إضافية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
06:35 PM

بالصور.. انطلاقة بطولة "كحيلة" لجمال الخيل العربية في "واجهة الرياض"

تقام للمرة الأولى بالسعودية بمشاركة 371 رأساً من الخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: أحمد الحميد: انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" 2021 بواجهة الرياض في العاصمة الرياض، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقام البطولة للمرة الأولى بالمملكة بعدد ثماني بطولات رئيسية وبمشاركة 371 رأساً من الخيل، يتوج فيها 24 بطلاً وبطلة، إلى جانب البطولات المخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ بعدد 12 بطولة إضافية.

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