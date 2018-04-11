أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن.

بموافقة ملكية.. إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-11 أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن. ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على هذه الموافقة الكريمة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 10:39 PM

اخر تعديل 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:12 PM

بموافقة ملكية.. إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية يخص الأشد حاجة من مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة وكبار السن





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أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن.

ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - على هذه الموافقة الكريمة.