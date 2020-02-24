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"حريق جبل الحشر" .. محافظ الداير كاشفاً التفاصيل: لا تثيروا الهلع .. النيران بعيدة

قال: "المدني" يتابع على مدار الساعة ووقفنا ميدانياً ووجّهت المعنيين بتذليل الصعاب

طمأن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

وأضاف: "باشرت فرق الدفاع المدني الموقع إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول إلى مكان الحريق؛ كونه وعراً جداً وقمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيّأ لعبور السيارات رغم الآليات المجهّزة".

وتابع: "بعد ذلك تمّ الوقوف أكثر من مرة ميدانياً بالقرب من مكان الحدث، لتقييم الخطر، واتضح -ولله الحمد- أن منطقة النيران بعيدة كل البعد عن أيّ وجود بشري أو سكاني، والدفاع المدني بمحافظة الداير عبر إدارته بالمحافظة ومركزه بجبال الحشر، يتابع على مدار الساعة، ويقيّم بشكل دوري الحالة".

وأشار "بن لبدة"، إلى أنه وجّه مركز جبال الحشر ومركز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة الحادث، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذليل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين، مطالباً الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم إثارة هلع المواطنين.

محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة حريق جبل الحشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حريق جبل الحشر" .. محافظ الداير كاشفاً التفاصيل: لا تثيروا الهلع .. النيران بعيدة
سبق

طمأن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

وأضاف: "باشرت فرق الدفاع المدني الموقع إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول إلى مكان الحريق؛ كونه وعراً جداً وقمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيّأ لعبور السيارات رغم الآليات المجهّزة".

وتابع: "بعد ذلك تمّ الوقوف أكثر من مرة ميدانياً بالقرب من مكان الحدث، لتقييم الخطر، واتضح -ولله الحمد- أن منطقة النيران بعيدة كل البعد عن أيّ وجود بشري أو سكاني، والدفاع المدني بمحافظة الداير عبر إدارته بالمحافظة ومركزه بجبال الحشر، يتابع على مدار الساعة، ويقيّم بشكل دوري الحالة".

وأشار "بن لبدة"، إلى أنه وجّه مركز جبال الحشر ومركز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة الحادث، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذليل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين، مطالباً الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم إثارة هلع المواطنين.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

"حريق جبل الحشر" .. محافظ الداير كاشفاً التفاصيل: لا تثيروا الهلع .. النيران بعيدة

قال: "المدني" يتابع على مدار الساعة ووقفنا ميدانياً ووجّهت المعنيين بتذليل الصعاب

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محمد المواسي - جازان
0
1,209

طمأن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ الجميع حول الحريق الذي اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، مؤكداً أن الحادث تحت المتابعة منذ لحظته الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع.

وأضاف: "باشرت فرق الدفاع المدني الموقع إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول إلى مكان الحريق؛ كونه وعراً جداً وقمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار ولا يوجد طريق مهيّأ لعبور السيارات رغم الآليات المجهّزة".

وتابع: "بعد ذلك تمّ الوقوف أكثر من مرة ميدانياً بالقرب من مكان الحدث، لتقييم الخطر، واتضح -ولله الحمد- أن منطقة النيران بعيدة كل البعد عن أيّ وجود بشري أو سكاني، والدفاع المدني بمحافظة الداير عبر إدارته بالمحافظة ومركزه بجبال الحشر، يتابع على مدار الساعة، ويقيّم بشكل دوري الحالة".

وأشار "بن لبدة"، إلى أنه وجّه مركز جبال الحشر ومركز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة الحادث، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذليل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين، مطالباً الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم إثارة هلع المواطنين.

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