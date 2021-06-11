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الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

ضمن معسكر  ما ربيا

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ناصر العمران، مختار علي، أيمن يحيى، تركي العمار، أيمن الخليف، عبدالرحمن اليامي.

وسجّل هدفَي الأرجنتيني كل من بيدرو دي لا فيغا وأدولفو غايش.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين
سبق

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ناصر العمران، مختار علي، أيمن يحيى، تركي العمار، أيمن الخليف، عبدالرحمن اليامي.

وسجّل هدفَي الأرجنتيني كل من بيدرو دي لا فيغا وأدولفو غايش.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج).

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
08:19 PM

الأولمبي السعودي يخسر ودية الأرجنتين

ضمن معسكر  ما ربيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بمدينة ماربيا الإسبانية في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ناصر العمران، مختار علي، أيمن يحيى، تركي العمار، أيمن الخليف، عبدالرحمن اليامي.

وسجّل هدفَي الأرجنتيني كل من بيدرو دي لا فيغا وأدولفو غايش.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج).

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