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لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات في حق النصر والهلال .. تعرّف عليها

أصدرت لجنة الانضباط ، قرارًا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 37500 ريال، نظير تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد (الدورية) مما أدى إلى تأخر صافرة البداية لأكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى إلقاء جماهيره 4 علب مياه بعد نهاية المباراة.

كما تم تغريم نادي الهلال بمبلغ 60 ألف ريال ، نظيردخول اللاعبين (كنو ، كاريلو، المعيوف) لغرفة ملابس اللاعبين في مواجهة ضمك وأسمائهم غير مسجله في كشف المباراة .

لجنة الانضباط الهلال النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات في حق النصر والهلال .. تعرّف عليها
سبق

أصدرت لجنة الانضباط ، قرارًا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 37500 ريال، نظير تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد (الدورية) مما أدى إلى تأخر صافرة البداية لأكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى إلقاء جماهيره 4 علب مياه بعد نهاية المباراة.

كما تم تغريم نادي الهلال بمبلغ 60 ألف ريال ، نظيردخول اللاعبين (كنو ، كاريلو، المعيوف) لغرفة ملابس اللاعبين في مواجهة ضمك وأسمائهم غير مسجله في كشف المباراة .

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
04:29 PM

لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات في حق النصر والهلال .. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
12,289

أصدرت لجنة الانضباط ، قرارًا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 37500 ريال، نظير تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد (الدورية) مما أدى إلى تأخر صافرة البداية لأكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى إلقاء جماهيره 4 علب مياه بعد نهاية المباراة.

كما تم تغريم نادي الهلال بمبلغ 60 ألف ريال ، نظيردخول اللاعبين (كنو ، كاريلو، المعيوف) لغرفة ملابس اللاعبين في مواجهة ضمك وأسمائهم غير مسجله في كشف المباراة .

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