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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
12:30 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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