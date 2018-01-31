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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

أكدت دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، وتمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى تأكيد مصر دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها، وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لصور الإرهاب وداعميه.

مصر وزارة الخارجية المصرية ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الدفاع المدني جازان مدني جازان محافظة الحرث مستشفى الحرث العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري
سبق

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، وتمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى تأكيد مصر دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها، وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لصور الإرهاب وداعميه.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
11:54 PM

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

أكدت دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، وتمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى تأكيد مصر دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها، وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لصور الإرهاب وداعميه.

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