4 ملايين وفاة.. هنا "قائمة الدول الـ 10 الأكثر تضرراً من كورونا"

"جونز هوبكنز" الأمريكية: 193 مليون إصابة بالفيروس في العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 193.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ 610834 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.427.939.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 549448 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.670.534.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 31.332.159.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 237954، وإجمالي إصابات 2.726.160.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 150583، وإجمالي إصابات 6.025.698.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129416، وإجمالي إصابات 5.694.163.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127942، وإجمالي إصابات 4.312.673.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118538، وإجمالي إصابات 4.716.798.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111800، وإجمالي إصابات 6.041.146.