البيت الأبيض يُقيل 5 موظفين بسبب تعاطيهم الماريجوانا
"ساكي" أشارت إلى خضوع مئات العاملين للفحص
أفاد البيت الأبيض أمس، بإقالة 5 موظفين؛ بسبب تعاطي الماريجوانا، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عشرات الموظفين أُوقفوا أو طُلِب منهم الاستقالة أو وُضعوا في برنامج عمل عن بُعد، بسبب استخدام الماريجوانا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة على "تويتر": "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، أقيل 5 أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، بسبب تعاطي الماريجوانا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
البيت الأبيض يُقيل 5 موظفين بسبب تعاطيهم الماريجوانا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-20
أفاد البيت الأبيض أمس، بإقالة 5 موظفين؛ بسبب تعاطي الماريجوانا، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عشرات الموظفين أُوقفوا أو طُلِب منهم الاستقالة أو وُضعوا في برنامج عمل عن بُعد، بسبب استخدام الماريجوانا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة على "تويتر": "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، أقيل 5 أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، بسبب تعاطي الماريجوانا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
02:35 PM
البيت الأبيض يُقيل 5 موظفين بسبب تعاطيهم الماريجوانا
أفاد البيت الأبيض أمس، بإقالة 5 موظفين؛ بسبب تعاطي الماريجوانا، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عشرات الموظفين أُوقفوا أو طُلِب منهم الاستقالة أو وُضعوا في برنامج عمل عن بُعد، بسبب استخدام الماريجوانا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة على "تويتر": "من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، أقيل 5 أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، بسبب تعاطي الماريجوانا"؛ وفقًا لـ"رويترز".