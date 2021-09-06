وزير الخارجية يصل إلى نيجيريا في زيارة رسمية

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بالعاصمة أبوجا وزير الدولة في وزارة الخارجية النيجيرية السفير زبيرو دادا، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، وعددٌ من منسوبي السفارة.