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اعتمد تقنية "VAR " .." المسحل" يجتمع برؤساء وممثلي أندية دوري "يلو"

بدءاً من 17 يناير الجاري

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري "يلو" للدرجة الأولى، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد نعيم البكر، ورئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، والرئيس التنفيذي للدوري طلال العبيدي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءاً من مباريات الدور الثاني من دوري "يلو" للموسم الحالي 2021-2022 والذي ينطلق بتاريخ 17 يناير الجاري.

كما جرى مناقشة تحديد موعد الجمعية التأسيسية لإطلاق رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بتاريخ 21 يناير الجاري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بدوري "يلو" وبحث سبل تطوير المسابقة بما يساهم في رفع مستوى اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للدوري.

يذكر أن الاجتماع جاء ضمن خطط الاتحاد السعودي من أجل الاستماع لمقترحات الأندية لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته، الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اعتمد تقنية "VAR " .." المسحل" يجتمع برؤساء وممثلي أندية دوري "يلو"
سبق

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري "يلو" للدرجة الأولى، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد نعيم البكر، ورئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، والرئيس التنفيذي للدوري طلال العبيدي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءاً من مباريات الدور الثاني من دوري "يلو" للموسم الحالي 2021-2022 والذي ينطلق بتاريخ 17 يناير الجاري.

كما جرى مناقشة تحديد موعد الجمعية التأسيسية لإطلاق رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بتاريخ 21 يناير الجاري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بدوري "يلو" وبحث سبل تطوير المسابقة بما يساهم في رفع مستوى اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للدوري.

يذكر أن الاجتماع جاء ضمن خطط الاتحاد السعودي من أجل الاستماع لمقترحات الأندية لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته، الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:26 PM

اعتمد تقنية "VAR " .." المسحل" يجتمع برؤساء وممثلي أندية دوري "يلو"

بدءاً من 17 يناير الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري "يلو" للدرجة الأولى، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد نعيم البكر، ورئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، والرئيس التنفيذي للدوري طلال العبيدي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءاً من مباريات الدور الثاني من دوري "يلو" للموسم الحالي 2021-2022 والذي ينطلق بتاريخ 17 يناير الجاري.

كما جرى مناقشة تحديد موعد الجمعية التأسيسية لإطلاق رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بتاريخ 21 يناير الجاري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بدوري "يلو" وبحث سبل تطوير المسابقة بما يساهم في رفع مستوى اللاعبين والأندية، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للدوري.

يذكر أن الاجتماع جاء ضمن خطط الاتحاد السعودي من أجل الاستماع لمقترحات الأندية لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته، الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

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