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"الزكاة والدخل" تدعو أصحاب المنشآت لزيارة منصة الرحلات التعليمية

لتثقيف المكلَّفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية والخطوات التي يتبعونها

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت والمكلَّفين بأعمال الزكاة والضرائب إلى زيارة منصة "الرحلات التعليمية" التفاعلية التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني؛ لتثقيف المكلَّفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية، والخطوات التي يتبعونها بشكل مبسط، عبر عدد من الفيديوهات والرسومات التوضيحية، ومجموعة من الأسئلة التفاعلية العامة.

وقسَّمت الهيئة رحلات المكلَّفين التعليمية في المنصة إلى 5 أقسام، وهي: (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، ولائحة جباية الزكاة للمنشآت)، وتحتوي جميع تلك الأقسام على أكثر من 41 فيديو تعليمياً، إضافة إلى رسومات توضيحية وأسئلة تفاعلية عامة.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتحديث مستمر للمنصة الإلكترونية للرحلات التعليمية عبر إضافة مواد توعوية وتطوير المحتويات الموجودة سابقاً؛ إذ تم أخيراً تطوير رحلة لائحة جباية الزكاة للمنشآت بعد تطبيق قرار لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية في الأول من يناير 2020م.

وبيَّنت الهيئة أن عدد الدقائق التعليمية في المنصة بلغت أكثر من 620 دقيقة، مشيرة إلى عزمها إضافة وإنتاج المزيد من المواد التفاعلية التوعوية مستقبلاً لتثقيف المكلَّفين والمختصين والمهتمين بأعمال الزكاة والضرائب.

الزكاة والدخل

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"الزكاة والدخل" تدعو أصحاب المنشآت لزيارة منصة الرحلات التعليمية
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت والمكلَّفين بأعمال الزكاة والضرائب إلى زيارة منصة "الرحلات التعليمية" التفاعلية التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني؛ لتثقيف المكلَّفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية، والخطوات التي يتبعونها بشكل مبسط، عبر عدد من الفيديوهات والرسومات التوضيحية، ومجموعة من الأسئلة التفاعلية العامة.

وقسَّمت الهيئة رحلات المكلَّفين التعليمية في المنصة إلى 5 أقسام، وهي: (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، ولائحة جباية الزكاة للمنشآت)، وتحتوي جميع تلك الأقسام على أكثر من 41 فيديو تعليمياً، إضافة إلى رسومات توضيحية وأسئلة تفاعلية عامة.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتحديث مستمر للمنصة الإلكترونية للرحلات التعليمية عبر إضافة مواد توعوية وتطوير المحتويات الموجودة سابقاً؛ إذ تم أخيراً تطوير رحلة لائحة جباية الزكاة للمنشآت بعد تطبيق قرار لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية في الأول من يناير 2020م.

وبيَّنت الهيئة أن عدد الدقائق التعليمية في المنصة بلغت أكثر من 620 دقيقة، مشيرة إلى عزمها إضافة وإنتاج المزيد من المواد التفاعلية التوعوية مستقبلاً لتثقيف المكلَّفين والمختصين والمهتمين بأعمال الزكاة والضرائب.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
06:36 PM

"الزكاة والدخل" تدعو أصحاب المنشآت لزيارة منصة الرحلات التعليمية

لتثقيف المكلَّفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية والخطوات التي يتبعونها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت والمكلَّفين بأعمال الزكاة والضرائب إلى زيارة منصة "الرحلات التعليمية" التفاعلية التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني؛ لتثقيف المكلَّفين بجميع الالتزامات الزكوية والضريبية، والخطوات التي يتبعونها بشكل مبسط، عبر عدد من الفيديوهات والرسومات التوضيحية، ومجموعة من الأسئلة التفاعلية العامة.

وقسَّمت الهيئة رحلات المكلَّفين التعليمية في المنصة إلى 5 أقسام، وهي: (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، ولائحة جباية الزكاة للمنشآت)، وتحتوي جميع تلك الأقسام على أكثر من 41 فيديو تعليمياً، إضافة إلى رسومات توضيحية وأسئلة تفاعلية عامة.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتحديث مستمر للمنصة الإلكترونية للرحلات التعليمية عبر إضافة مواد توعوية وتطوير المحتويات الموجودة سابقاً؛ إذ تم أخيراً تطوير رحلة لائحة جباية الزكاة للمنشآت بعد تطبيق قرار لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية في الأول من يناير 2020م.

وبيَّنت الهيئة أن عدد الدقائق التعليمية في المنصة بلغت أكثر من 620 دقيقة، مشيرة إلى عزمها إضافة وإنتاج المزيد من المواد التفاعلية التوعوية مستقبلاً لتثقيف المكلَّفين والمختصين والمهتمين بأعمال الزكاة والضرائب.

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