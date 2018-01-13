النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد فيديو "المعاناة تحت محطة الكهرباء".. تحقيق وتأمين سكن لأم وأطفالها في الرياض

ظروف قاسية دفعتهم للإقامة أسفلها دفعت جهات أمنية وخدمية للمباشرة وأياد بيضاء

باشرت جهات أمنية وخدماتية وفاعلو خير، حالة سيدة وأطفالها الثلاثة بعد انتشار مقطع فيديو يحكي معاناتها، وأنها بدون مأوى وتسكن في الشارع.

وفي التفاصيل: كشف مقطع فيديو مصور لأحد الأشخاص وهو يتجه إلى محطة كهرباء في حي العزيزية، عن إقامة أم وثلاثة من أطفالها أسفل المحطة، بعد أن تسبب خلاف بينها وبين زوجها في طردها خارج المنزل، فلم تجد سكنًا إلا تحت إحدى محطات الكهرباء في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة.


مقطع الفيديو لاقى انتشارًا كبيرًا، وبادرت الجهات الأمنية والخدماتية وفاعلو الخير، إلى الموقع فورًا، وأخرجت الأم وأطفالها الثلاثة ووفرت لهم سكنًا في إحدى الشقق المفروشة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الواقعة وأسبابها.

مكة المكرمة معاناة سيدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد فيديو "المعاناة تحت محطة الكهرباء".. تحقيق وتأمين سكن لأم وأطفالها في الرياض
سبق

باشرت جهات أمنية وخدماتية وفاعلو خير، حالة سيدة وأطفالها الثلاثة بعد انتشار مقطع فيديو يحكي معاناتها، وأنها بدون مأوى وتسكن في الشارع.

وفي التفاصيل: كشف مقطع فيديو مصور لأحد الأشخاص وهو يتجه إلى محطة كهرباء في حي العزيزية، عن إقامة أم وثلاثة من أطفالها أسفل المحطة، بعد أن تسبب خلاف بينها وبين زوجها في طردها خارج المنزل، فلم تجد سكنًا إلا تحت إحدى محطات الكهرباء في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة.


مقطع الفيديو لاقى انتشارًا كبيرًا، وبادرت الجهات الأمنية والخدماتية وفاعلو الخير، إلى الموقع فورًا، وأخرجت الأم وأطفالها الثلاثة ووفرت لهم سكنًا في إحدى الشقق المفروشة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الواقعة وأسبابها.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:57 AM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:16 PM

بعد فيديو "المعاناة تحت محطة الكهرباء".. تحقيق وتأمين سكن لأم وأطفالها في الرياض

ظروف قاسية دفعتهم للإقامة أسفلها دفعت جهات أمنية وخدمية للمباشرة وأياد بيضاء

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
18,823

باشرت جهات أمنية وخدماتية وفاعلو خير، حالة سيدة وأطفالها الثلاثة بعد انتشار مقطع فيديو يحكي معاناتها، وأنها بدون مأوى وتسكن في الشارع.

وفي التفاصيل: كشف مقطع فيديو مصور لأحد الأشخاص وهو يتجه إلى محطة كهرباء في حي العزيزية، عن إقامة أم وثلاثة من أطفالها أسفل المحطة، بعد أن تسبب خلاف بينها وبين زوجها في طردها خارج المنزل، فلم تجد سكنًا إلا تحت إحدى محطات الكهرباء في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة.


مقطع الفيديو لاقى انتشارًا كبيرًا، وبادرت الجهات الأمنية والخدماتية وفاعلو الخير، إلى الموقع فورًا، وأخرجت الأم وأطفالها الثلاثة ووفرت لهم سكنًا في إحدى الشقق المفروشة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الواقعة وأسبابها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة