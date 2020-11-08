أمانة جدة تفعل 4 خدمات إلكترونية عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

"البقمي": تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستفيدين بالوقت الراهن

فعّلت أمانة محافظة جدة أربع خدمات إلكترونية عبر بوابة "النفاذ الوطني الموحد" وذلك في إطار سعيها لاستكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي أن الخدمات التي يمكن لعملاء الأمانة الحصول عليها عبر بوابة "نفاذ" تشمل (طباعة برنت لأسباب إيقاف خدمات - رخص المحال التجارية - رخص البناء - سند قبض سداد رسوم مخالفات أو رسوم خدمة)، لافتًا إلى أن الخدمات المتاحة تشكل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين في الوقت الراهن.

وبيّن "البقمي" أنه يمكن لمستفيد الأمانة مواطن أو مقيم الدخول إلى حسابه الموثق وتنفيذ خدماته والاطلاع على جميع بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة لتنفيذها، مؤكدًا استمرار جهود أمانة جدة عبر الإدارة العامة لخدمة العملاء وقطاع تقنية المعلومات في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الإلكترونية ومن خلال منصة بلدي، بالإضافة إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.