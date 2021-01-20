النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يعود بفوز ثمين من ميدان جدة

في افتتاح مباريات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى

واصل فريق الحزم مسلسل الانتصارات وهذه المرة على مضيفه البكيرية بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي البكيرية ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذا الفوز رفع الحزم رصيده إلى 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الذي سيلعب غدًا بينما تجمد رصيد البكيرية عند 10 نقاط بالمركز الـ19 وما قبل الأخير.

وحقق العدالة فوزًا كبيرًا على ضيفه عرعر بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) رافعًا رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع في حين توقف رصيد عرعر عند النقطة 12 بالمركز الثامن عشر.

وعلى الملعب الرديف (3) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نجح الدرعية بالعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على نظيره فريق جدة بهدفين مقابل هدف، صعد الدرعية إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما بقي رصيد جدة عند النقطة 15 بالمركز الخامس عشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة الساحل بضيفه الشعلة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ليضيف كل فريق نقاطًا لرصيده حيث بات الساحل بالمركز الـ13 برصيد 19 نقطة فيما رفع الشعلة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفي آخر مباريات اليوم فاز هجر على ملعبه على نظيره نجران (4-3) ليرتقي للمركز السادس برصيد 27 نقطة في حين تراجع نجران للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات يستضيف فيها الفيحاء الثاني النهضة صاحب المركز السابع عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلاقي الجبلين ثالث الترتيب فريق أحد صاحب المركز الـ11 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويحل الجيل ضيفًا على الخليج، بينما يستضيف النجوم الثقبة في آخر مباريات الجولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يعود بفوز ثمين من ميدان جدة
سبق

واصل فريق الحزم مسلسل الانتصارات وهذه المرة على مضيفه البكيرية بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي البكيرية ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذا الفوز رفع الحزم رصيده إلى 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الذي سيلعب غدًا بينما تجمد رصيد البكيرية عند 10 نقاط بالمركز الـ19 وما قبل الأخير.

وحقق العدالة فوزًا كبيرًا على ضيفه عرعر بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) رافعًا رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع في حين توقف رصيد عرعر عند النقطة 12 بالمركز الثامن عشر.

وعلى الملعب الرديف (3) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نجح الدرعية بالعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على نظيره فريق جدة بهدفين مقابل هدف، صعد الدرعية إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما بقي رصيد جدة عند النقطة 15 بالمركز الخامس عشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة الساحل بضيفه الشعلة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ليضيف كل فريق نقاطًا لرصيده حيث بات الساحل بالمركز الـ13 برصيد 19 نقطة فيما رفع الشعلة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفي آخر مباريات اليوم فاز هجر على ملعبه على نظيره نجران (4-3) ليرتقي للمركز السادس برصيد 27 نقطة في حين تراجع نجران للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات يستضيف فيها الفيحاء الثاني النهضة صاحب المركز السابع عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلاقي الجبلين ثالث الترتيب فريق أحد صاحب المركز الـ11 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويحل الجيل ضيفًا على الخليج، بينما يستضيف النجوم الثقبة في آخر مباريات الجولة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
01:09 AM

الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يعود بفوز ثمين من ميدان جدة

في افتتاح مباريات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
107

واصل فريق الحزم مسلسل الانتصارات وهذه المرة على مضيفه البكيرية بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي البكيرية ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذا الفوز رفع الحزم رصيده إلى 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الذي سيلعب غدًا بينما تجمد رصيد البكيرية عند 10 نقاط بالمركز الـ19 وما قبل الأخير.

وحقق العدالة فوزًا كبيرًا على ضيفه عرعر بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) رافعًا رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع في حين توقف رصيد عرعر عند النقطة 12 بالمركز الثامن عشر.

وعلى الملعب الرديف (3) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نجح الدرعية بالعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على نظيره فريق جدة بهدفين مقابل هدف، صعد الدرعية إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما بقي رصيد جدة عند النقطة 15 بالمركز الخامس عشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة الساحل بضيفه الشعلة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ليضيف كل فريق نقاطًا لرصيده حيث بات الساحل بالمركز الـ13 برصيد 19 نقطة فيما رفع الشعلة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفي آخر مباريات اليوم فاز هجر على ملعبه على نظيره نجران (4-3) ليرتقي للمركز السادس برصيد 27 نقطة في حين تراجع نجران للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات يستضيف فيها الفيحاء الثاني النهضة صاحب المركز السابع عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلاقي الجبلين ثالث الترتيب فريق أحد صاحب المركز الـ11 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويحل الجيل ضيفًا على الخليج، بينما يستضيف النجوم الثقبة في آخر مباريات الجولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,463
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة