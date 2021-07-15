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"زكي" يؤكد قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المتصلة بأمنها

نقل رسالة من "السيسي" للجيش الثالث الميداني

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم (الخميس)، قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بأمن واستقرار مصر.

ونقل "زكي" خلال المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوي "تيمور 14"، الذي ينفذه الجيش الثالث الميداني رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش المصري، أعرب فيها عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.

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"زكي" يؤكد قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المتصلة بأمنها
سبق

أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم (الخميس)، قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بأمن واستقرار مصر.

ونقل "زكي" خلال المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوي "تيمور 14"، الذي ينفذه الجيش الثالث الميداني رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش المصري، أعرب فيها عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
09:47 PM

"زكي" يؤكد قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المتصلة بأمنها

نقل رسالة من "السيسي" للجيش الثالث الميداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم (الخميس)، قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بأمن واستقرار مصر.

ونقل "زكي" خلال المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوي "تيمور 14"، الذي ينفذه الجيش الثالث الميداني رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجيش المصري، أعرب فيها عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.

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