النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيئة" تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"

تعزيـزاً لقـدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، الذي يأتي تعزيـزاً لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

من جهته، أكد نائب وزير البيئة والمياه و الزراعة المهندس منصور المشيطي أهمية برنامج "ريف"، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

ويسعى البرنامج الوطني إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة صرفت دفعتين من الدعم الخاص لمستفيدي "ريف" خلال الفترة الماضية. كما نظمت معرضاً مصاحباً لحفل التدشين لاستعراض قطاعات "ريف" المدعومة ومستهدفات كل قطاع وفق خطة البرنامج، وكيفية الحصول على التمويل ومتطلبات ذلك.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، الذي يأتي تعزيـزاً لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

من جهته، أكد نائب وزير البيئة والمياه و الزراعة المهندس منصور المشيطي أهمية برنامج "ريف"، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

ويسعى البرنامج الوطني إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة صرفت دفعتين من الدعم الخاص لمستفيدي "ريف" خلال الفترة الماضية. كما نظمت معرضاً مصاحباً لحفل التدشين لاستعراض قطاعات "ريف" المدعومة ومستهدفات كل قطاع وفق خطة البرنامج، وكيفية الحصول على التمويل ومتطلبات ذلك.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
04:05 PM

"البيئة" تدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"

تعزيـزاً لقـدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
231

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، الذي يأتي تعزيـزاً لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

من جهته، أكد نائب وزير البيئة والمياه و الزراعة المهندس منصور المشيطي أهمية برنامج "ريف"، في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة عبر توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

ويسعى البرنامج الوطني إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتمثل في: المحاصيــل البعلــية (الــذرة الرفيعة، القمح، السمسم والدخن)، و(البن العربي)، والنباتات العطرية (الورد)، إضافة إلى الإنتاج السمكي والفواكه شبه الاستوائيــة (الرمـان، التيــن، العنــب)، وكذلك (النحل والعسل) و(الإنتاج الحيواني) والقيمة المضافة للحيازات الصغيرة والمنتجات الريفية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة صرفت دفعتين من الدعم الخاص لمستفيدي "ريف" خلال الفترة الماضية. كما نظمت معرضاً مصاحباً لحفل التدشين لاستعراض قطاعات "ريف" المدعومة ومستهدفات كل قطاع وفق خطة البرنامج، وكيفية الحصول على التمويل ومتطلبات ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة