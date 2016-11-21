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"هورفات" خرج بالبطاقة الحمراء .. "الباطن" يحقق فوزاً غالياً ومثيراً على "التعاون"

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق فوز غال ومثير على حساب شقيقه التعاون بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الباطن بالتعاون بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاء منها ثلاثة في الشوط الأول من المباراة عن طريق زكريا سامي للباطن في الدقيقة 12 ومحمد رايحي الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 26.

وقلص التعاون النتيجة بهدف سجله اللاعب لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 قبل أن يسجل اياغو سانتوس الهدف الثالث للباطن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 قبل أن يعدل فهد الرشيدي النتيجة بهدف ثان للتعاون في الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن عند النقطة رقم 12 فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 10.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد إشهار البطاقة الحمراء لمدرب الباطن "هورفات" مع نهاية الشوط الأول .

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"هورفات" خرج بالبطاقة الحمراء .. "الباطن" يحقق فوزاً غالياً ومثيراً على "التعاون"
سبق

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق فوز غال ومثير على حساب شقيقه التعاون بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الباطن بالتعاون بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاء منها ثلاثة في الشوط الأول من المباراة عن طريق زكريا سامي للباطن في الدقيقة 12 ومحمد رايحي الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 26.

وقلص التعاون النتيجة بهدف سجله اللاعب لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 قبل أن يسجل اياغو سانتوس الهدف الثالث للباطن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 قبل أن يعدل فهد الرشيدي النتيجة بهدف ثان للتعاون في الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن عند النقطة رقم 12 فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 10.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد إشهار البطاقة الحمراء لمدرب الباطن "هورفات" مع نهاية الشوط الأول .

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:03 PM

"هورفات" خرج بالبطاقة الحمراء .. "الباطن" يحقق فوزاً غالياً ومثيراً على "التعاون"

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محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في تحقيق فوز غال ومثير على حساب شقيقه التعاون بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الباطن بالتعاون بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أهداف المباراة جاء منها ثلاثة في الشوط الأول من المباراة عن طريق زكريا سامي للباطن في الدقيقة 12 ومحمد رايحي الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 26.

وقلص التعاون النتيجة بهدف سجله اللاعب لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 قبل أن يسجل اياغو سانتوس الهدف الثالث للباطن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 قبل أن يعدل فهد الرشيدي النتيجة بهدف ثان للتعاون في الدقيقة 66 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن عند النقطة رقم 12 فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 10.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد إشهار البطاقة الحمراء لمدرب الباطن "هورفات" مع نهاية الشوط الأول .

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