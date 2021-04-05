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أمانة الشرقية تغلق 80 منشأة تجارية مخالفة في الخفجي

إتلاف 1150 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر

نفذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعين الماضيين 1180 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في محافظة الخفجي، أسفرت عن إغلاق 82 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية ومصادرة وإتلاف 1148 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر، ورصد 180 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا" وتوزيع ملصقات توعوية للتباعد والحث على لبس الكمامات وتعقيم الأيدي أولاً بأول.
وشدّدت على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة الشرقية

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أمانة الشرقية تغلق 80 منشأة تجارية مخالفة في الخفجي
سبق

نفذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعين الماضيين 1180 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في محافظة الخفجي، أسفرت عن إغلاق 82 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية ومصادرة وإتلاف 1148 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر، ورصد 180 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا" وتوزيع ملصقات توعوية للتباعد والحث على لبس الكمامات وتعقيم الأيدي أولاً بأول.
وشدّدت على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:59 PM

أمانة الشرقية تغلق 80 منشأة تجارية مخالفة في الخفجي

إتلاف 1150 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعين الماضيين 1180 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في محافظة الخفجي، أسفرت عن إغلاق 82 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية ومصادرة وإتلاف 1148 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر، ورصد 180 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا" وتوزيع ملصقات توعوية للتباعد والحث على لبس الكمامات وتعقيم الأيدي أولاً بأول.
وشدّدت على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

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