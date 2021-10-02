قتل ستة متمردين من ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة كمائن للميليشيا المتمردة في مناطق الجب، وبتار، بجبهة حجر غرب المحافظة. وأضاف أن الكمائن أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، في اتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب.

الجيش اليمني يقتل 6 متمردين حوثيين في الضالع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-02 قتل ستة متمردين من ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد.



وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة كمائن للميليشيا المتمردة في مناطق الجب، وبتار، بجبهة حجر غرب المحافظة.



وأضاف أن الكمائن أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، في اتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 09:57 PM

الجيش اليمني يقتل 6 متمردين حوثيين في الضالع نفذ عدة كمائن للميليشيا في الجب وبتار





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قتل ستة متمردين من ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد.



وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة كمائن للميليشيا المتمردة في مناطق الجب، وبتار، بجبهة حجر غرب المحافظة.



وأضاف أن الكمائن أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، في اتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب.