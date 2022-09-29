"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف

باشر عبد الله بن حامد العصيمي، مهام عمله الجديد رئيسًا لمركز "الهدا" التابع لمحافظة الطائف.
جاء ذلك بموجب القرار الإداري الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
باشر عبد الله بن حامد العصيمي، مهام عمله الجديد رئيسًا لمركز "الهدا" التابع لمحافظة الطائف.
جاء ذلك بموجب القرار الإداري الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
باشر عبد الله بن حامد العصيمي، مهام عمله الجديد رئيسًا لمركز "الهدا" التابع لمحافظة الطائف.
جاء ذلك بموجب القرار الإداري الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
باشر عبد الله بن حامد العصيمي، مهام عمله الجديد رئيسًا لمركز "الهدا" التابع لمحافظة الطائف.
جاء ذلك بموجب القرار الإداري الصادر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.