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اتحاد القدم يوقع اتفاقية لتسويق الحقوق التجارية..  لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 والتي ستجمع ناديي الهلال والنصر.

وفازت شركة Sports FG بالحقوق التجارية وذلك بعد دراسة الاتحاد السعودي لعدة عروض.

ووقع الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اليوم الثلاثاء، عقد ملف التسويق مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور مقبل بن جديع.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تسويق الحقوق التجارية للمباراة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.


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اتحاد القدم يوقع اتفاقية لتسويق الحقوق التجارية..  لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
سبق

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 والتي ستجمع ناديي الهلال والنصر.

وفازت شركة Sports FG بالحقوق التجارية وذلك بعد دراسة الاتحاد السعودي لعدة عروض.

ووقع الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اليوم الثلاثاء، عقد ملف التسويق مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور مقبل بن جديع.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تسويق الحقوق التجارية للمباراة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.


17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:56 PM

اتحاد القدم يوقع اتفاقية لتسويق الحقوق التجارية..  لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 والتي ستجمع ناديي الهلال والنصر.

وفازت شركة Sports FG بالحقوق التجارية وذلك بعد دراسة الاتحاد السعودي لعدة عروض.

ووقع الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اليوم الثلاثاء، عقد ملف التسويق مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور مقبل بن جديع.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تسويق الحقوق التجارية للمباراة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.


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