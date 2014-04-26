النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الأوروبي يقاضي "أسترازينيكا" لعدم التزامها بعقود توريد لقاح "كورونا"

جميع دوله تدعم الإجراء

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة "أسترازينيكا" لعدم احترامها عقد توريد

لقاحات "كوفيد-19"، وعدم وجود خطة موثوقة، لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ونسبت "رويترز" إلى المتحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي قوله: "إن المفوضية بدأت الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا".

وبين المتحدث أن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تدعم هذه الخطوة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الاتحاد الأوروبي يقاضي "أسترازينيكا" لعدم التزامها بعقود توريد لقاح "كورونا"
سبق

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة "أسترازينيكا" لعدم احترامها عقد توريد

لقاحات "كوفيد-19"، وعدم وجود خطة موثوقة، لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ونسبت "رويترز" إلى المتحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي قوله: "إن المفوضية بدأت الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا".

وبين المتحدث أن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تدعم هذه الخطوة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:18 PM

الاتحاد الأوروبي يقاضي "أسترازينيكا" لعدم التزامها بعقود توريد لقاح "كورونا"

جميع دوله تدعم الإجراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,230

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة "أسترازينيكا" لعدم احترامها عقد توريد

لقاحات "كوفيد-19"، وعدم وجود خطة موثوقة، لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ونسبت "رويترز" إلى المتحدث باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي قوله: "إن المفوضية بدأت الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا".

وبين المتحدث أن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تدعم هذه الخطوة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,386
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة