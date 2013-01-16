ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وطاشا، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-16
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وطاشا، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:20 AM
ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وطاشا، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.