حملة الفجر بمكة تضبط 226 مخالفاً لنظامَي العمل والإقامة

بينهم مطلوبون في قضايا أمنية وكذلك ضبط مستودعات مخالفة

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة، بـ 226 مخالفاً من جنسيات مختلفة في أثناء تنفيذ حملة أمنية، فجر اليوم، بعدد من أحياء مكة المكرّمة.

تفصيلاً؛ نفّذت شرطة العاصمة المقدّسة بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدماتية حملة لتتبع المخالفين، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وانطلقت الحملة بعد منتصف الليل عقب اجتماع مصغر حددت فيه المواقع المراد دهمها والمرصودة من قِبل فرق التحرّي والبحث، حيث أغلقت دوريات الأمن مداخل الأحياء ومخارجها وتمركزت في عدد من المواقع.

انتهت الحملة مع طلوع شمس، فجر اليوم، بعد أن تمّ ضبط 226 مخالفاً؛ منهم أشخاص مطلوبون في قضايا أمنية، ومستودعات لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وتنباك ودخان، فجرى إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص وتسليمهم بمحضر رسمي إلى جهة الاختصاص، فيما تولت شعبة الضبط الإداري إحالة المضبوطين إلى مقر الإيواء بالشميسي.