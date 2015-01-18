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بسبب موجة البرد.. تأجيل عاليات الجمعة والسبت بـ"شتاء درب زبيدة"

وفق إعلان صادر من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لزوار شتاء درب زبيدة عن تأجيل الفعاليات ليومي الجمعة والسبت المقبلين؛ نظرًا لموجة البرد المتوقعة على المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر": "لأن سلامتكم أولويتنا وحرصًا على ضمان تقديم الفعاليات في أجواء مناسبة للجميع؛ نعلن لكم في شتاء درب زبيدة عن تأجيل إقامة الفعاليات والأنشطة ليومي الجمعة والسبت 22/21 يناير، وذلك بسبب موجة البرد المتوقعة وما يرافقها من أحوال جوية متقلبة".

يُشار إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم فعاليات وأنشطة "موسم شتاء درب زبيدة" في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، والسوق الأثري بمركز لينة التابع لمنطقة الحدود الشمالية الذي انطلق في 24 ديسمبر 2021م، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.

وتنظم الهيئة أيضاً دوري "ITBA" لكرة القدم بملعب بلدية تربة بمنطقة حائل خلال الفترة من 16 ديسمبر 2021 إلى 17 مارس 2022، وتقام مبارياته الخميس من كل أسبوع بمشاركة عدد من الفرق الكروية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب موجة البرد.. تأجيل عاليات الجمعة والسبت بـ"شتاء درب زبيدة"
سبق

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لزوار شتاء درب زبيدة عن تأجيل الفعاليات ليومي الجمعة والسبت المقبلين؛ نظرًا لموجة البرد المتوقعة على المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر": "لأن سلامتكم أولويتنا وحرصًا على ضمان تقديم الفعاليات في أجواء مناسبة للجميع؛ نعلن لكم في شتاء درب زبيدة عن تأجيل إقامة الفعاليات والأنشطة ليومي الجمعة والسبت 22/21 يناير، وذلك بسبب موجة البرد المتوقعة وما يرافقها من أحوال جوية متقلبة".

يُشار إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم فعاليات وأنشطة "موسم شتاء درب زبيدة" في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، والسوق الأثري بمركز لينة التابع لمنطقة الحدود الشمالية الذي انطلق في 24 ديسمبر 2021م، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.

وتنظم الهيئة أيضاً دوري "ITBA" لكرة القدم بملعب بلدية تربة بمنطقة حائل خلال الفترة من 16 ديسمبر 2021 إلى 17 مارس 2022، وتقام مبارياته الخميس من كل أسبوع بمشاركة عدد من الفرق الكروية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:26 PM

بسبب موجة البرد.. تأجيل عاليات الجمعة والسبت بـ"شتاء درب زبيدة"

وفق إعلان صادر من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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منصور الشلاقي - الرياض
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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لزوار شتاء درب زبيدة عن تأجيل الفعاليات ليومي الجمعة والسبت المقبلين؛ نظرًا لموجة البرد المتوقعة على المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر": "لأن سلامتكم أولويتنا وحرصًا على ضمان تقديم الفعاليات في أجواء مناسبة للجميع؛ نعلن لكم في شتاء درب زبيدة عن تأجيل إقامة الفعاليات والأنشطة ليومي الجمعة والسبت 22/21 يناير، وذلك بسبب موجة البرد المتوقعة وما يرافقها من أحوال جوية متقلبة".

يُشار إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم فعاليات وأنشطة "موسم شتاء درب زبيدة" في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، والسوق الأثري بمركز لينة التابع لمنطقة الحدود الشمالية الذي انطلق في 24 ديسمبر 2021م، ويستمر حتى 26 فبراير 2022م.

وتنظم الهيئة أيضاً دوري "ITBA" لكرة القدم بملعب بلدية تربة بمنطقة حائل خلال الفترة من 16 ديسمبر 2021 إلى 17 مارس 2022، وتقام مبارياته الخميس من كل أسبوع بمشاركة عدد من الفرق الكروية.

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