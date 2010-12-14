وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط.

ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

غدًا.. انطلاق سباق حائل السابع للفروسية بمشاركة 64 جوادًا منصور الشلاقي سبق 2021-12-14 ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة. وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط. وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 10:29 AM

غدًا.. انطلاق سباق حائل السابع للفروسية بمشاركة 64 جوادًا منافسات على 6 أشواط للمبتدئة والمفتوح عربي وأفراس والدرجات





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ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط.

وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.