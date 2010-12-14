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غدًا.. انطلاق سباق حائل السابع للفروسية بمشاركة 64 جوادًا

منافسات على 6 أشواط للمبتدئة والمفتوح عربي وأفراس والدرجات

ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط.

وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. انطلاق سباق حائل السابع للفروسية بمشاركة 64 جوادًا
سبق

ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط.

وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:29 AM

غدًا.. انطلاق سباق حائل السابع للفروسية بمشاركة 64 جوادًا

منافسات على 6 أشواط للمبتدئة والمفتوح عربي وأفراس والدرجات

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينطلق غدًا الأربعاء سباق حائل السابع للفروسية في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان فروسية حائل المهندس ياسر النازح، أن سباقات الغد ستشهد مشاركة 64 جوادًا في 6 أشواط.

وأشار النازح لـ"سبق" إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "المبتدئة"، والشوط الثاني من "الدرجة الأولى حتى الثالثة"، والشوط الثالث "مفتوح عربي" لبطل الميادين التمهيدي، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس" لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2018" لبطل الميادين التمهيدي.

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