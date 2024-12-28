القضاء الكويتي يؤيد إعدام مصري قَتَل كفيله

نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد الإقامة

أيدت محكمة استئناف كويتية حكمًا أوليًّا يقضي بالإعدام شنقًا لوافد مصري، أقدَمَ على قتل كفيله "عمدًا مع سبق الإصرار والترصد".

ووفق ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، ترجع الواقعة إلى 31 ديسمبر العام الماضي، عندما تَلَقّت غرفة العمليات بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه غارقة في بركة دماء بفناء بناية في منطقة خيطان.. ثم بمعاينة الجثة، وجدت عليها آثار طعنات.

واستجوب رجال المباحث حارس البناية، الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وبعد الاستعانة بهاتف القتيل؛ تَبَيّن وجود اتصالات مع شخص اتضح أنه على كفالته، وتقرر تحديد هويته وموقع تواجده، قبل إلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بجريمته، وذكر أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ، وأخفى السكين هناك، ثم استبدل ملابسه وتوجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.