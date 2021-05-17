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رئيس المجلس السيادي السوداني ينفي نيته الترشح للرئاسة

"البرهان" أكد موقفه خلال مؤتمر باريس

نفى رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده.

ورداً على سؤال هل تراودك فكرة الترشح في الانتخابات؟، أكد "البرهان" موقفه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان المنعقد اليوم بالقول: "أبداً"، وفقاً لـ"الشرق".

رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس المجلس السيادي السوداني ينفي نيته الترشح للرئاسة
سبق

نفى رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده.

ورداً على سؤال هل تراودك فكرة الترشح في الانتخابات؟، أكد "البرهان" موقفه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان المنعقد اليوم بالقول: "أبداً"، وفقاً لـ"الشرق".

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
05:57 PM

رئيس المجلس السيادي السوداني ينفي نيته الترشح للرئاسة

"البرهان" أكد موقفه خلال مؤتمر باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده.

ورداً على سؤال هل تراودك فكرة الترشح في الانتخابات؟، أكد "البرهان" موقفه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان المنعقد اليوم بالقول: "أبداً"، وفقاً لـ"الشرق".

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